Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 4 zanlı yakalandı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Ardahan, Ankara, İstanbul ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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