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Güncel
İHA 17.12.2023 16:27

Ardahan beyaza büründü

Ardahan’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Ardahan beyaza büründü

Ardahan’da kar yağışı etkili olurken, kent merkezi beyaza büründü. En düşük hava sıcaklığı, eksi 8 derece olarak Göle ilçesinde ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kent merkezi yeniden beyaza büründü.

En düşük hava sıcaklığının eksi 5 derece ölçüldüğü kent merkezi, kar yağışıyla bembeyaz oldu. Meteoroloji verilerine göre, Ardahan'da en düşük sıcaklık, Göle ilçesinde ölçüldü. Sıfırın altında 8 dereceyle Göle, kentin en soğuk yerleşim birimi oldu. İl merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar ise Damal'da eksi 3,3, Hanak'ta eksi 6,0, Ardahan merkezde eksi 6, Posof'ta eksi 3, Çıldır'da eksi 2,2 derece olarak ölçüldü.

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