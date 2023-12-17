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Güncel
AA 17.12.2023 15:31

Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kurşunlu Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde Halil Kartal'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla evde yaşayan iki kişi dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Yasin Kermen, gazetecilere, "Karşıdan evin bahçesinden gelen alevleri gördük. Sonra evde iki ihtiyar yaşıyordu. Onları çıkarmak için hemen koştuk can havliyle, onları çıkardık dışarı. Çok şükür kimseye bir zarar gelmeden yangın kontrol altına alınmış oldu." dedi.

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Amasya Yangın
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