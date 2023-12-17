Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Merkez Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda, İ.A. yönetimindeki E.D. yönetimindeki ve M.C'nin kullandığı otomobiller ile B.B. idaresindeki ve N.M. idaresindeki tırlar çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri takla attı, bir tırın dorsesinde bulunan şeker pancarı ise yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kapanan yol, araçların kaldırılması ve şeker pancarının toplanmasının ardından trafiğe açıldı.