Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları karla kaplandı

Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.
Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kar yağışı, 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.
Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı.
Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kars'ta da dün başlayan kar, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini sürdürdü.
Kar yağışıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar küreme çalışmasını sürdürdü.