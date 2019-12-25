Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, Antalya Giritliler Derneği'nin de destek verdiği projenin teknik danışmanlığını Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk'ün üstlendiğini belirtti.

Kentin tarımsal anlamda değer ifade eden bütün konularına önem verdiklerini aktaran Özen, "Bu anlamda ilimizde yetişen yenilebilir içilebilir otları tanıtmak ve tüketimlerini öğretmek, bu kültürün gelecek nesillere taşınmasını sağlamak amacıyla böyle bir çalışmaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zengin coğrafyası ve farklı iklim koşullarıyla binlerce bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Özen, tamamladıkları eserin de Akdeniz Bölgesinin bereketli topraklarında yetişen yenilebilir ve içilebilir otları üzerine yapılan kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Hazırlanan eserde, Antalya florasında yetişen 26 yenilebilir ve içilebilir ot türüne, bunların yöresel isimlerine, özelliklerine, nasıl tüketildiğine, faydaları ve temin edilişlerine yer verildiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu eserde reçel, şerbet, bitki çayı, salata, turşu gibi yemek tariflerinde söz konusu otlardan nasıl yararlanılabileceği de anlatılmaktadır. Antalya'nın kültürel hayatına bir katkı olması amacıyla hazırladığımız bu eserle ilk etapta toplanması ve tüketimi en yaygın olan 26 farklı yenilebilir ve içilebilir ot türü işlenmiştir. Antalya floramız gerçekten çok zengin, koruyup, sahip çıkmak ise sadece yetkililerin ve kurumların değil, bu kentte yaşayan herkesin sorumluluğundadır. Antalya florasının ve doğasının sürdürülebilirliğini hep birlikte sağlayalım. Eserimiz Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA