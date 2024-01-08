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Güncel
AA 08.01.2024 12:25

Antalya'da yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kaşpazarı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan pikaptaki 3 kişi ile traktörüyle yardıma giden muhtarı, jandarma ve belediye ekipleri kurtardı.

Antalya'da yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Antalya'da yoğun kar nedeniyle pikapta mahsur kalan 3 kişi, Doğanca Mahalle Muhtarı Zülfikar Sönmez'den yardım istedi.

Traktörüyle yaylaya ulaşan Sönmez, mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken traktörü kara saplandı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan traktör ve pikap, halatlarla iş makinesine bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışmasıyla kurtarılan 3 kişi ile muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhtar Sönmez, bölgede kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiğini söyledi.

Traktörünün çukura düşmesi nedeniyle kara saplandığını ifade eden Sönmez, "Akşam saat 19.00 gibi yaylaya ulaşmıştım, sabaha karşı kurtarıldık" dedi.

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