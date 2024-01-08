Ordu’da 3 mahalleyi birbirine bağlayan yol asfaltlanıyor

Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Çatalpınar ilçesine bağlı Kayatepe, Akkaya ve Göller Mahallerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmasına başladı. Altyapısı tamamlanan yol ağında başlatılan 1,5 kilometrelik sıcak asfalt ile mahalle sakinlerinin yıllardır bekledikleri yol problemi sona erecek. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, “Toz ve çamurdan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz. Mahallelerimize ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi bizler de konforlu bir yola kavuşacağız” ifadelerine yer verdi.