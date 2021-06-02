Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Fığla Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda M.K. (28), A.Y. (21) ve E.Y. (29) gözaltına aldı.
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