İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fığla Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda M.K. (28), A.Y. (21) ve E.Y. (29) gözaltına aldı.