Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.
Anaokulundan kızını alarak eve dönen Ayşe Küçükyanık'ın kullandığı otomobil, Değirmendere Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Küçükyanık ve araçta bulunan 5 yaşındaki kızı Esile, yaklaşık 70 metrelik uçurumdan çıkarıldı.
Anne ve kızı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Antalya
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