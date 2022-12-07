İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el yapımı sahte içki imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adresteki aramada 72 litre el yapımı sahte alkollü içki ile 1 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Z. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.