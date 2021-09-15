İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ​​​​​​​yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Şekerhane Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen operasyonda M.A.M, A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.M'ın ev ve üst aramasında 29 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.