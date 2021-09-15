Kayseri'de alınan bilgiye göre, Karacabey Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş kara yoluna girerek Kayseri istikametine seyretmek isteyen L.Y. idaresindeki 06 ADR 881 plakalı otomobil ile Mersin'e istikametine giden İ.Ö. yönetimindeki 33 CJZ 25 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.