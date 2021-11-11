Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.A. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.A'nın hayati tehlikesi devam ediyor.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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