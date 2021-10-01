Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğançam İlköğretim Okulu yanındaki parkta bulunan O.D'nin üzerinde ve aracında arama yaptı.
Aramada, satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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