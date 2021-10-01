İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğançam İlköğretim Okulu yanındaki parkta bulunan O.D'nin üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada, satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.