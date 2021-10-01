Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından bir puanla dönerek 4 puanla liderliğini sürdürdü.

Marsilya ise puanını 2'ye çıkardı.

Grubun diğer maçında Lazio konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendi.

Galatasaray, grubun üçüncü maçında 21 Ekim Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Maç 8 dakika durdu

Karşılaşma, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 38. dakikada hakem Alejandro Hernandez tarafından durduruldu.

İki takım taraftarları arasında gerginliğin de başlamasıyla, önce teknik direktör Fatih Terim, daha sonra da kaleci Fernando Muslera sarı-kırmızılı futbolseverlerin bulunduğu tribüne gidip, sakin kalınmasını istedi.

Zaman zaman güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, stat hoparlörlerinden Türkçe ve Fransızca uyarı anonsları yapıldı. Müsabaka 8 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

45+4. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lirola'nın yerden arka direğe kestiği topu Nelsson kesti.

45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Cengiz'in arka direğe çıkarttığı topa Dieng hamle yapıp dokundu. Top yandan dışarıya gitti.

60. dakikada sol kanattan Payet'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saliba kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.

71. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Payet'in arka direğe çevirdiği topa Cengiz sert bir vuruş yaptı. Top Van Aanholt'tan döndü.

PENALTI - 75. dakikada Guendouzi ceza sahasının sağında Van Aanholt ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL - Guendouzi ceza sahasının sağında Van Aanholt ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Velodrome

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Dk. 80 Fuente), Dieng (Dk. 60 Milik), Payet

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 65 Yedlin), Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 87 Luyindama), Taylan Antalyalı, Morutan (Dk. 72 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk 72. Diagne)

Sarı kartlar: Dk. 53 Boey, Dk. 90+5 Diagne (Galatasaray), Dk. 90+5 Saliba, Dk. 90+6 Alvaro (Olimpik Marsilya)