Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 9 Nisan'dan bu yana seyahat izin belgesiyle şehre gelen ve 14 gün evinde karantinada kalacağını taahhüt eden 3 bin 755 kişinin ekiplerce evlerinde ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde, 83 kişinin karantinaya uymadıklarının tespit edildiğini kaydeden Karaloğlu, bu kişilere toplam 261 bin 580 lira cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Vali Karaloğlu, paylaşımını "Lütfen evde kalın, toplum sağlığını riske atmayın." uyarısıyla tamamladı.