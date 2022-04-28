Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Özen'in (17) kullandığı 07 AOR 727 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisindeki yol ayrımında H.B. (55) idaresindeki 07 YAD 08 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü H.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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