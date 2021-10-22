Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Suriyelilerin geçişini organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 14 kişinin deniz yoluyla KKTC'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Suriyeliler ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen H.A. (38), M.S. (29) ve İ.D. (40), Konaklı Mahallesi’nde yakalandı. Bu kişilerle 14 şambrel ve 2 pompa ele geçirildi.
H.A, M.S. ve İ.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 Suriyeli ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Antalya Düzensiz Göçmenler
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