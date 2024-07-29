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Güncel
AA 29.07.2024 17:19

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşyalarını tamir ettirmek isteyen bazı vatandaşların internet ortamında buldukları telefon numarasını aradıkları ve görüştükleri kişinin hesabına para gönderdikleri halde hizmet alamadıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede olayları gerçekleştiren kişinin dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan C.K. olduğu ve 13 farklı kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheli C.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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