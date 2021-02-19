Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın çatı katında hasara yol açtı oluştu.
Etiketler: Yangın
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