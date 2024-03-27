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Güncel
AA 27.03.2024 17:13

Antalya'da 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Antalya'da 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi
[Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda,13 bin 600 şişe sahte alkol, 169 bin 650 boş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ile gümrük kaçağı 360 adet puro, 1400 paket cinsel içerikli ürün, 1020 elektronik sigara ve likidi, 800 adet güneş gözlüğü ve 450 adet parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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