Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftliğin bereketli toprağı, traktörlerle sürülerek ikinci hububat ekimine hazır hale getirildi ve sezonunun başlamasıyla da buğday ekimi yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de çiftlikteki ekime katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, salgınla gıda tedarikinin öneminin arttığını belirtti.

Tarımda farkındalık oluşturmayı arzu ettiklerini kaydeden Tütüncü, "Orman çiftliğimiz, son derece modern bir belediyecilik anlayışının ürünü olarak hayata geçmiş bir projedir. Geçtiğimiz yıl bu güzel çiftliği hazırladık, ekime uygun hale getirdik ve ektik. Boş duran topraktan hasılat elde ettik. Elde ettiğimiz hasılatı da hemşehrilerimizle çeşitli yollarla paylaştık. Şimdi hububat ekiminde ikinci dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin her karış toprağının işlenmesini ve topraktan verim elde edilmesini istediklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her noktasındaki vatandaşlarımız, üretim süreçlerine katılsınlar istiyoruz. Tarım ülkesiyiz. Topraktan ayrı yaşayamayız. Antalya Orman Çiftliği'nde de ikinci ekim dönemini başlattık. Bu dönemde de tarımsal üretime dikkat çekecek, farkındalık meydana getirecek projeler üretmeye devam edeceğiz. Ekim zamanlarında bu çiftliğin toprağı asla boş kalmayacak."​​​​​​​