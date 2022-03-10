Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Beyşehir yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşan bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkii ile Akseki-Beyşehir yolunda mahsur kalan sürücülere de yardım ediyor.

Ekipler, bazı araçların otomobillerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.