Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anne pozitif, baba ve kızı sokakta
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de kısıtlama saatinde dışarıda yakalanan baba ve kızı risk grubunda çıktı. Baba ve kızı tedbir amaçlı karantina yurduna yerleştirildi.
Baba ve kızı Hasandede köyündeki evlerinde karantinadaydı çünkü annenin testi pozitifti. Ancak iddiaya göre, bu sürede astım hastası kızları evde fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba da özel aracıyla onları takip etti.
Bir süre sonra kızın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Baba kızını özel aracıyla evine götürmek istedi. Ancak polis denetimine takıldı.
Risk grubundaki baba kıza toplam 8 bin 100 lira ceza yazıldı
Baba, polise dil dökse de ceza yemekten kurtulamadılar. HES kodu sorgulamasında riskli grupta oldukları belirlenen baba ve kızına 4 bin 50'şer lira para cezası verildi.
Baba kız tedbir amaçlı karantina yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs
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