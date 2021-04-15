Baba ve kızı Hasandede köyündeki evlerinde karantinadaydı çünkü annenin testi pozitifti. Ancak iddiaya göre, bu sürede astım hastası kızları evde fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba da özel aracıyla onları takip etti.

Bir süre sonra kızın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Baba kızını özel aracıyla evine götürmek istedi. Ancak polis denetimine takıldı.

Risk grubundaki baba kıza toplam 8 bin 100 lira ceza yazıldı

Baba, polise dil dökse de ceza yemekten kurtulamadılar. HES kodu sorgulamasında riskli grupta oldukları belirlenen baba ve kızına 4 bin 50'şer lira para cezası verildi.

Baba kız tedbir amaçlı karantina yurduna yerleştirildi.



