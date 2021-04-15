Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özel araçla şehirlerarası seyahat edilebilecek mi? Özel araçla şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı. Peki, özel araçla şehirlerarası seyahat mümkün mü? Özel araçla şehirlerarası seyahat ne zaman yapılabilir? Şehirlerarası seyahat kısıtlaması...
İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Tedbirleri konulu genelgeye ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı.
Özel araçla seyahat edilebilecek mi?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.
Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecek.
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