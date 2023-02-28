Depremlerin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesine gelen ailelerin çocukları için Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünün salonunda etkinlikler yapılıyor.

Gölcük depreminde 7 yaşındayken babasını yitiren, kendisi de depremden bir gün sonra yıkılan binanın enkazından kurtarılan Büşra Özkan, bu etkinliklere gönüllü olarak katılıyor.

Palyaço olarak katıldığı etkinliklerde çocukları eğlendiren ve onlarla çeşitli oyunlar oynayan Özkan, hediyeler dağıtıyor.

"Onların palyaço ablasıyım"

Özkan, iki çocuk annesi olduğunu ve Çubuk Belediyesinde memur olarak çalıştığını belirtti.

Depremzede çocuklar için yapılan etkinliklerde gönüllü olarak yer almak istediğini anlatan Özkan, "Gölcük depreminde 7 yaşındaydım. Orada enkaz altında kaldım ve bir gün sonra kurtarıldım. Göçük altında babamı kaybetmiştim. Bu yüzden, çocukların, o insanların nasıl duygular yaşadığını çok iyi anlıyorum, çok iyi biliyorum. Ayrıca çocukları çok seviyorum. Ben de onlar için gönüllü olarak palyaço oldum. Onların palyaço ablasıyım. Onlar her zaman mutlu olsunlar. Hiçbir zaman kötü şeyler yaşamasınlar istiyorum" dedi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de amaçlarının deprem travması yaşayan çocuklara moral vermek olduğunu ifade ederek, etkinliklere destek veren Büşra Özkan'a teşekkür etti.