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Ankara'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı31 Aralık 2019 Salı 12:04 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 12:05
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, kuru ağaç dalları, elektrik tellerine uzanan dallar, araçla vatandaşların geçişini engelleyen ağaçlar budandı.
[Fotoğraf: AA]
Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince kuru ağaç dalları, elektrik tellerine uzanan dallar, araçla vatandaşların geçişini engelleyerek can ve mal güvenliği tehdit eden ağaç dallarının budandığı belirtildi.
Açıklamada, budama işlemlerinin yanı sıra ağaçlardaki hastalık ve tehlikeli duruma karşı da gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA