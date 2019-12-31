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Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı31 Aralık 2019 Salı 11:57 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:58
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA