Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da sahte içki operasyonu: 9 ton etil alkol ele geçirildi
Yılbaşı öncesinde sahte içki üretenlere yönelik operasyonlar sıklaştırıldı. Ankara'da bir depoda sahte içki yapımında kullanılan 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi operasyonlar artırıldı.
Ankara Yenimahalle'de bir depoya yapılan baskında 9 ton etil ve metil alkol bulundu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Sahte Alkol Sahte İçki
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