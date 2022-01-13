Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 03:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu.
Kar yağışı zaman zaman etkisini arttırırken cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları hazır halde bekledi.
Meteoroloji ise gecenin ilerleyen saatlerinde don tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı
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