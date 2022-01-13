Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Paşaköy Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel etkinliğe, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit ile Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Abay Merdin Kışkan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi Özlem Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Timuçin Erem, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehit ve gazi aileleri, filmi izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, tarih boyunca taarruz altında olan bir milletin evlatları olan Türk milletinin şehit olmaktan hiçbir zaman korkmadığına vurgu yaptı.

Türk milletinin vatan sevgisi sayesinde Türk bayrağının hiçbir zaman dalgalandığı tepelerden indirilemediğini anlatan Ümit, "Biraz önce film içinde gördüğümüz gibi de o tepelerden bayrağımız inmedi. İnşallah inmeyecek. Minarelerdeki ezanlar susmadı. İnşallah susmayacak. Bu vatanı bölmek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Ama bu vatan bölünmeyecek." dedi.

Ümit, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin sanatçılarını da kutladığını ifade ederek, bu filmin esas kahramanları olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik ile onların nezdinde tüm şehitlere rahmet dilediğini söyledi.