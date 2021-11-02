Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Eve giren ekipler, Meltem Layıker'i mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum"

Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile babası Ömer D'nin boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi. Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum." dediğini anlattı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.