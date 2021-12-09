Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
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