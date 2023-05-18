Ankara'da 37 engelli vatandaş, temsili askerlik yaptı

İl Jandarma Komutanlığı'nca '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında; askerlik hizmetini yapamayan 37 engelli vatandaşa yönelik 16 Mayıs 2023'te temsili askerlik uygulaması yapıldı.

37 engelli vatandaş, sabah saatlerinde aileleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na gelip, üniformalarını giydi. Daha sonra temel askerlik eğitimine tabi tutulan vatandaşlar, yemin törenine katıldı.

Saygı duruşu bulunup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, engelli vatandaşlar ellerini Türk bayrağı ile silahların üzerine koyup askerlik yemini etti.

Daha sonra da terhis belgelerini aldı.

Törenin devamında Asayiş Şube Müdürlüğü Köpek Timleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nce gösteri yapıldı.