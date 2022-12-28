Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İşte ilçe ilçe Ankara TOKİ kura çekiliş tarihleri...

ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1545 02.01.2023 10:00 MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3800 3-4.01.2023 10:00 RÜSTEM ALTUNBAŞ KONFERANS SALONU ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1626 05.01.2023 10:00 RÜSTEM ALTUNBAŞ KONFERANS SALONU ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4800 6-7-8 .01.2023 10:00 RÜSTEM ALTUNBAŞ KONFERANS SALONU ANKARA MAMAK 3645/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3645 9-10 .01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA KAHRAMANKAZAN 800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 11.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA KIZILCAHAMAM 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 11.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA POLATLI 700/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 11.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA BALA 3. ETAP 160/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA BEYPAZARI 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA EVREN 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA HAYMANA 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 311 12.01.2023 10:00 NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ

Kura çekimleri 45 ilde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ kura çekimi canlı izleme nasıl yapılır?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

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TOKİ kura sonucu nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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