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Güncel
TRT Haber 28.05.2023 17:17

Ankara seçim sonuçları 2023… İl il seçim sonuçları…

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçti. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erdi. Peki Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları… 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları…

Ankara seçim sonuçları 2023… İl il seçim sonuçları…

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Oy verme işlemi tüm yurtta sona erdi.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener " Bügün yapılan seçimin ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durum olmamıştır. İtirazlar değerlendirilmiştir. Katılım gösteren seçmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

 YSK yayınları serbest bıraktığında İstanbul seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilecek.

28 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonuçları için tıklayınız.

Ankara seçim sonuçları 2023

YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası seçim sonuçları TRT Haber'in 2023 seçim sayfası üzerinden görülebilecek. 

Cumhurbaşkanı Seçimi Türkiye geneli seçim sonuçları için aşağıdaki görsele tıklayınız.

Ankara seçim sonuçları 2023… İl il seçim sonuçları…

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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