Ankara merkezli 42 ilde, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler yapılanması"na yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içerikleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ üyelerinin ifadeleri sonucu, bazı şüphelilerin örgüt üyesi askeri personelden sorumlu "mahrem imam" oldukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.