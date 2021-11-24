Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tartıştığı genci bıçakla öldüren zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde dün tartıştığı H.K'yi (19) bıçaklayarak öldüren S.G'yi saklandığı ikamette yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
S.G. tarafından dün bıçakla yaralanan ve sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Etiketler: Kayseri
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