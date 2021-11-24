Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde dün tartıştığı H.K'yi (19) bıçaklayarak öldüren S.G'yi saklandığı ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

S.G. tarafından dün bıçakla yaralanan ve sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.