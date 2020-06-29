Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızıltepe köyünde bir tarlada çıkan yangına Ezine Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Yangın yerine yakın mesafede ağılı bulunan köylülerden Yahya Özlü (77), buradan hayvanlarını çıkararak uzaklaştırdı.

Bölgeden geçen yüksek gerilim hattında bulunan tellerden biri, yangın nedeniyle koparak Özlü'nün üzerine düştü.

Akıma kapılmasının ardından yanarak yaşamını yitiren Özlü'nün cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.