Amasya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Taşova'dan Amasya'ya giden, Olcay Ç'nin kullandığı otomobil, Tekke Kavşağı mevkisinde Süleyman Y'nin kullandığı ahşap palet yüklü tıra akadan çarptı.
Tırın altına giren otomobil yanmaya başladı. Alevler tırın üzerindeki ahşap paletlere de sıçradı.
İhbar üzerine, olay yerine Amasya itfaiye, jandarma, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, otomobil sürücüsünün yanmış cenazesi AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Amasya Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.