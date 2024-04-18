Amasya'da Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

Amasya Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimin ilerleyişi Temel İslam Bilimleri Doktora Programı'nın açılmasıyla devam ediyor.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi konu ile ilgili şunları söyledi:

“Üniversitemiz senatosunun Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri Doktora Programı açılış teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edildi. Yeni açılan doktora programına 2024-2025 Akademik Yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacağız.”

Doktora programının öğrencilere, üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını dileyen Turabi, bilimsel çalışmalarda önemli bir eşik olarak kabul edilen doktora eğitimini önemsediklerine değinip yeni lisansüstü programlar açmaya devam edeceklerini söyledi.