Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.04.2024 11:28

Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Erzincan'da aracında 523 gram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi
[TRT Haber (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 523 gram skunk maddesi ele geçirildi, araçtaki S.P. polislerce gözaltına alındı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Bingöl'de hayvanlar meralara çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Bakan Şimşek: Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
13:48
Burkina Faso 3 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
13:34
Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı
13:35
Yoğun bakımdaki hastaların elini tutacak robot kol geliştirildi
13:32
ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü
13:31
Dışişleri'nden AB Liderler Zirvesi'ne tepki
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
FOTO FOKUS
Murat 124 sevdalısı Recep Amca
Murat 124 sevdalısı Recep Amca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ