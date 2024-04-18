Erzincan'da 523 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 523 gram skunk maddesi ele geçirildi, araçtaki S.P. polislerce gözaltına alındı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.