Amasya'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Kent merkezindeki Kirazlıdere ve Nergiz mahallerinde rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi. Bazı ağaçların yola devrilmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçların kaldırılmasının ardından yollar trafiğe açıldı.

Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

- Suluova

İlçe merkezinde 4 binanın çatısının uçması sonucu park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Ağaçları kökünden söken rüzgar, elektrik direklerini devirdi.

Araçlarında ve evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, herhangi bir cana zarar gelmemesinden dolayı sevindiklerini söyledi.