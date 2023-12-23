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Güncel
TRT Haber 23.12.2023 21:22

Filistinli çocuklara destek olmak için yürüdüler

Manisa’da çocuklar gerçekleştirdiği yürüyüşle Filistin’deki çocuklara destek oldu. Filistinli çocukların özgürlüğü için gökyüzüne balon bırakıldı.

Filistinli çocuklara destek olmak için yürüdüler

Manisa Filistin’e Destek Platformu tarafından 23 Aralık Dünya Şehit Çocukları günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Çocuklar İsrail’in Gazze’de düzenlediği katliama sessiz kalmadı. Sultan Camii bahçesinde toplanan yüzlerce çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarını salladı. ‘Soykırıma hayır Filistin’e destek Siyonizme lanet’ pankartı eşliğinde “Katil İsrail, Filistin’den defol. Filistin’e selam direnişe devam. Kudüs yaşasın, çocuklar ölmesin” sloganları attı.

Filistinli çocuklara destek olmak için yürüdüler

Daha sonra çocuklar Filistinliler için şiir okudu. Filistin’de yaşanan zulmün bir an önce sona ermesini istediler.

Manisa Filistin’e Destek Platformu Başkanı ve TÜGVA Manisa Temsilcisi Osman Güreser, “23 Aralık Dünya Şehit Çocukları Günü'nde çocuklarımızla birlikte Sultan Camii'nde önce öğle namazında buluştuk. Sonra çocuklarımız çok güzel etkinlikler yaptı. Duyarlı çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Manisa Filistin’e Destek Platformu olarak daima Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğü için mücadele edeceğimizi buradan bildiriyoruz” dedi. 

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