Amasya'da sağlıkçılardan, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki kadına pastalı sürpriz

Ekipler, Kadir Çakı Semt Polikliniği'nden evde sağlık hizmeti alan Gülünaz'a, üzerinde "Nice uzun ve sağlıklı ömürlere" yazılı pastayla sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, yaşlı kadını muayene etti.

Kadının oğlu Halil Gülünaz, evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Şu anda çok iyi durumda. Allah razı olsun hepsinden. Bugün için de sürpriz yaptılar, pasta getirdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde düzeldi annem" dedi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova ise "Evde sağlık hizmetleri, hastanemize bağlı hizmet verdiğimiz alanlardan birisi. Amasya merkezde 912 hastamıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Günde ortalama 40-45 hastamızın evine giderek hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün de bir hastamızı evde ziyaret ettik. Kendisine bir pastayla birlikte hem geçmiş olsun dedik hem hizmetini yerine getirdik" diye konuştu.