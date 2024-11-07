Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2024 16:39

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 1710 paket sigara, 28 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 4 tabanca, 7 şarjör ve 3 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

ETİKETLER
Kaçakçılık Şırnak Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Antalya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
16:47
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
16:30
MEB, 11 binden fazla öğrenciye evde ve hastanede eğitim imkanı sunuyor
16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
16:04
Sevimli sincaplar kış hazırlığında
15:56
İşgalci İsrail, Lübnan'ın Sur bölgesinde bir evi vurdu
Sevimli sincaplar kış hazırlığında
Sevimli sincaplar kış hazırlığında
FOTO FOKUS
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ