Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 1710 paket sigara, 28 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 4 tabanca, 7 şarjör ve 3 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​