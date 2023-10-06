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Güncel
AA 06.10.2023 01:41

Amasya'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Amasya Üniversitesi öğrencilerine çeşitli konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Amasya'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
[Fotograf: AA]

Milli Hakimiyet Yerleşkesi bahçesine öğrencileri bilgilendirmeye yönelik stant açan polis ekipleri, öğrencilere narkotik, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu, broşür dağıttı.

Standı ziyaret eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yükseköğretim kurumlarında huzur ve güvenin sağlamasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Turabi, öğrencilerin karşılaşacakları herhangi bir sorunda emniyet güçlerinden rahatlıkla destek alabileceklerini hatırlattı.

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