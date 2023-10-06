Amasya'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Milli Hakimiyet Yerleşkesi bahçesine öğrencileri bilgilendirmeye yönelik stant açan polis ekipleri, öğrencilere narkotik, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu, broşür dağıttı.

Standı ziyaret eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yükseköğretim kurumlarında huzur ve güvenin sağlamasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Turabi, öğrencilerin karşılaşacakları herhangi bir sorunda emniyet güçlerinden rahatlıkla destek alabileceklerini hatırlattı.