Amasya'da 11 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza yazıldı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde 15 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 11 motosiklet sürücüsüne toplam 108 bin lira cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, 1 motosikleti trafikten men etti.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekipleri denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürecek.