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Güncel
AA 30.07.2024 11:59

Amasya'da 11 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza yazıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Amasya'da 11 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza yazıldı
[Fotograf: AA]

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere  denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde 15 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 11 motosiklet sürücüsüne toplam 108 bin lira cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, 1 motosikleti trafikten men etti.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekipleri denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürecek.

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