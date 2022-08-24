Milli Eğitim Bakanlığına 2014 yılında bağışlanan ve okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda 2017 yılında tarihi olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşıldı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak alan koruma altına alındı.

Tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için haziran ayında Amasra Müze Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında kurtarma çalışması başlatıldı.

"Yıllar sürecek kazı çalışmalarının ilk yılındayız"

Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Roma dönemine ait sütunlu bir yapıda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının öncelikle mimari yapının tamamını ortaya çıkarmak olduğunu aktaran Çam, "Şu anda krepis düzlemini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında başlangıç seviyesindeyiz çünkü yapı henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Yapının köşe noktalarını öncelikle bulmamız gerekiyor" dedi.

Fatma Bağdatlı Çam, yapının oldukça büyük, anıtsal ölçüde sütunlara sahip olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu mimari yapının bir tapınak mı, bir sütunlu cadde mi yoksa bir stoa mı olduğu konusunda henüz kesin bulgulara ulaşamadığımız için yapının tamamını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında da alanda diğer yapıların varlığını da tespit etmemiz ve devam etmemiz gerekiyor çalışmalara. Yani aslında bu bir başlangıç, yıllar sürecek kazı çalışmalarının ilk yılındayız."

Çam, ilçede bu tür bir kazının ilk kez yapıldığına dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Kaymakamlığa teşekkür etti.